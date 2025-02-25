Франківські студентки стали переможцями ІІ етапу конкурсу-захисту наукових робіт

Студентки Фахового коледжу Університету Короля Данила Софія Савчук та Христина Багрій стали переможцями обласного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук, інформує Правда.іф.

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Через карантинні обмеження конкурс відбувся 22 лютого в дистанційному форматі.

Попередньо дівчата посіли перші місця на міському етапі, представивши дослідження в секції української мови. Наукова робота Софії Савчук, що навчається в УКД за спеціальністю «Архітектура та містобудування», присвячена розкриттю особливостей звертань у соціальних мережах (науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології Володимир Яслик), а Христини Багрій, що також здобуває освіту за спеціальністю «Архітектура та містобудування», – дослідженню будови, функцій та значення мемів як одиниць соцмережного простору (наукова керівниця – керівниця секції української мови Івано-Франківської МАНУМ, PhD зі спеціальності «Філологія», викладачка української мови і літератури Фахового коледжу ЗВО «Університет Короля Данила»Ольга Костриба).

«Щиро радію успіхам наших здобувачок, які представили на конкурсі оригінальні та самостійні дослідження у сфері лінгвістики. Це вкотре підтверджує, що студенти УКД обдаровані й різносторонні особистості; при цьому Університет уможливлює їхній розвиток і реалізацію», – зауважує викладачка української мови і літератури УКД Ольга Костриба.

Уже в березні Софія Савчук, яка посіла перше місце, презентуватиме власні напрацювання на всеукраїнському етапі конкурсу-захисту.

«Ми пишаємося тим, що саме студентка Фахового коледжу УКД здобула право представити Прикарпаття на всеукраїнському етапі МАН з української мови! Це вагоме досягнення, яке засвідчує наполегливість здобувачки освіти, її кмітливість і високий рівень знань. МАН – це не лише конкурс, а й старт для майбутніх науковців, дослідників та новаторів. Бажаємо Софії перемоги в наступному етапі», – зазначає науковий керівник Володимир Яслик.