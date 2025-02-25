У Франківську виділили 15 мільйонів гривень на Міський конкурс проєктів та програм

Сьогодні на 50-ій сесії Івано-Франківської міської ради заклали 15 мільйонів на Міський конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства.
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Про це пише Правда.іф з посиланням на Руслана Марцінківа.
З них – 5 мільйонів на нову категорію – підтримку захисників. Для військових співфінансування буде 80% на 20%, а для всіх решта програм – 70% на 30%.
Загалом цьогоріч буде 5 номінацій:
- Проєкти громадських організацій;
- Проєкти громадських та благодійних організацій при дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах;
- Проєкти громадських та благодійних організацій при закладах культури;
- Проєкти будинкових та квартальних комітетів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, які зареєстровані в Івано-Франківській громаді.
- Проєкти громадських та благодійних організацій для підтримки військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України, правоохоронних органів, інших, утворених відповідно до законодавства збройних формувань.