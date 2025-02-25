У Франківську виділили 15 мільйонів гривень на Міський конкурс проєктів та програм

Сьогодні на 50-ій сесії Івано-Франківської міської ради заклали 15 мільйонів на Міський конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Руслана Марцінківа.

З них – 5 мільйонів на нову категорію – підтримку захисників. Для військових співфінансування буде 80% на 20%, а для всіх решта програм – 70% на 30%.

Загалом цьогоріч буде 5 номінацій:

Проєкти громадських організацій;

Проєкти громадських та благодійних організацій при дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах;

Проєкти громадських та благодійних організацій при закладах культури;