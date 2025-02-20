Франківські волонтери організували дітям екскурсію в музей Небесної сотні

У День памʼяті Героїв Небесної Сотні Волонтерський штаб «Українська команда» Прикарпаття організував для дітей екскурсію до Музею Небесної Сотні, пише Правда іф.

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Під час екскурсії діти дізналися про подвиги Героїв, які віддали своє життя за свободу та гідність України. Вони почули про мужність тих, хто став на захист української ідентичності, про силу духу, яка змінила хід історії.

Організатори зазначають, що такі заходи допомагають молодому поколінню усвідомити, якою ціною здобувається незалежність, та зрозуміти значення цих подій для майбутнього країни. Саме так формується національна свідомість і повага до героїчного минулого.

В «Українській команді» Прикарпаття підкреслили, що шанування пам’яті Героїв – це обов’язок перед тими, хто боровся за вільну Україну.