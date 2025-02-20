У Франківську вручили дипломи магістрам Херсонського державного університету. ФОТО

В Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника вручили дипломи магістра 464 випускникам Херсонського державного університету, який від початку повномасштабної війни працює в Івано-Франківську.
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Про це пише Правда з посиланням на пресслужбу ПНУ.
Випускників привітали керівництво ХДУ та Карпатського університету, представники влади, студенти й гості.
“Ваші успіхи та виклики стали і нашими. Ви зробили важливий вибір — залишатися в Україні. Це національна позиція, яка заслуговує великої поваги. Херсонщина — це пульс незламності України, який ми всі відчуваємо. Ви довели, що навіть у найважчих умовах університет може не лише працювати, а й бути прикладом для інших!”
На знак підтримки Ігор Цепенда подарував ректору ХДУ Олександру Співаковському ікону.
Ректор ХДУ Олександр Співаковський наголосив:
“Ваш диплом — це не просто документ. Це символ нашої боротьби, нашої незламності. Ми не зрадили своїх цінностей, ми не зрадили Україну. І я впевнений — ви з гордістю нестимете ім’я випускника Херсонського державного університету!”
Церемонію завершили музичним виступом студентів Інституту мистецтв.