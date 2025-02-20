У МОЗ скасували 281 рішення щодо інвалідності посадовців держорганів

У МОЗ вже опрацювали 1359 справ щодо встановлення інвалідності посадовців держорганів: 281 прийняте раніше рішення МСЕК скасували, у 232 випадках змінили групу інвалідності або термін рішення, ще майже 500 людей викликали на огляд.
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Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
“Перелік людей, справи яких потрібно переглянути, постійно збільшується щойно надходять додаткові дані від правоохоронців”, – йдеться у повідомленні.