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У МОЗ скасували 281 рішення щодо інвалідності посадовців держорганів
Диван на коліщатках в темній вітальні

У МОЗ скасували 281 рішення щодо інвалідності посадовців держорганів

Автор: Олег Мамчур
20/02/2025 18:34
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У МОЗ вже опрацювали 1359 справ щодо встановлення інвалідності посадовців держорганів: 281 прийняте раніше рішення МСЕК скасували, у 232 випадках змінили групу інвалідності або термін рішення, ще майже 500 людей викликали на огляд.

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Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

“Перелік людей, справи яких потрібно переглянути, постійно збільшується щойно надходять додаткові дані від правоохоронців”, – йдеться у повідомленні.