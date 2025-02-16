Франківському глядачу представили фільм “Під вулканом” з Романом Луцьким

В Івано-Франківську 15 лютого пройшов кінопоказ фільму “Під вулканом” за участі Романа Луцького. Стрічка, яка представляла Польщу на премії “Оскар”, розповідає історію українців, які стали біженцями з початком повномасштабного вторгнення.

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Про це пише Галка з місця події.

15 лютого в театрі кіно “Люм’єр” відбувся ексклюзивний показ фільму “Під вулканом” з головним актором, прикарпатцем Романом Луцьким. Після демонстрації стрічки глядачі мали можливість поспілкуватися з актором у форматі питання-відповідь.

Фільм “Під вулканом” розповідає історію української сім’ї, яка за одну ніч — з 23 на 24 лютого 2022 року — перетворилася з туристів на біженців. Світова прем’єра стрічки відбулася на престижному кінофестивалі в Торонто, а згодом фільм представляв Польщу в категорії “Найкращий міжнародний фільм” у відборі на премію “Оскар”.

Роман Луцький поділився своїми думками щодо складності створення фільмів про війну, яка триває:

“Дуже багато стрічок знімається про повномасштабне вторгнення, і багато людей насправді кажуть, що не дуже хочуть дивитися такі фільми, тому що і так живуть в цей час. Це величезне питання, і кожен сам має собі відповісти. Якщо людина не хоче йти, значить — не на часі”, — каже актор.

Луцький наголосив на важливості делікатного підходу до такої тематики:

“Якщо знімати, то треба дуже обережно і дуже мудро. З певними жанрами треба почекати або підходити надзвичайно обережно, щоб не травмувати людей, які, наприклад, втратили близьких”.

Особливістю роботи над фільмом, за словами актора, стала унікальна імпровізаційна форма:

“Я вперше працював над фільмом в імпровізаційній формі від початку до кінця. Сценарій був повністю прописаний, але ми прочитали його всього один раз перед початком зйомок, щоб нічого не аналізували, не вибудовували собі роль, а щоб залишалися живими і несли життя. Усі діалоги — в імпровізаційній формі. Цей досвід для мене дуже цінний”.

Відповідаючи на питання про реакцію глядачів, актор зазначив:

“Я отримав дуже багато повідомлень з вдячністю після прем’єрного показу в Києві — саме від тих людей, які вже знайшли новий дім в Києві. І для них цей фільм чомусь потрібен. Я не знаю чому, чи це ретравматизація, чи ні”.

Щодо правдивості відображення української трагедії іноземним режисером, Луцький зауважив, що судити про це мають глядачі, але після київської прем’єри багато хто відгукувався про фільм як про “точний”.

Актор також підкреслив важливу місію стрічки на міжнародній арені: