На Прикарпатті оздоровляться 44 дітей з Херсонщини

44 дітей з Херсонщини, яким доводиться жити під постійними обстрілами через близьке розташування до лінії фронту, прибули оздоровитися на Прикарпаття.

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Про це повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, пише Правда.іф

Дітей приймає оздоровчий заклад на Косівщині. Для них передбачено проживання, харчування, цікава програма дозвілля зі спортивними активностями й творчими майстер-класами. Також з ними працюватимуть професійні психологи, які допоможуть позбутись страхів та тривог.

Відпочинок серед мальовничих гір дозволить фізично оздоровитись, відпочити та емоційно перезавантажитись дітям з прифронтових областей.