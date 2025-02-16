На Прикарпатті оздоровляться 44 дітей з Херсонщини

44 дітей з Херсонщини, яким доводиться жити під постійними обстрілами через близьке розташування до лінії фронту, прибули оздоровитися на Прикарпаття.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, пише Правда.іф
Дітей приймає оздоровчий заклад на Косівщині. Для них передбачено проживання, харчування, цікава програма дозвілля зі спортивними активностями й творчими майстер-класами. Також з ними працюватимуть професійні психологи, які допоможуть позбутись страхів та тривог.
Відпочинок серед мальовничих гір дозволить фізично оздоровитись, відпочити та емоційно перезавантажитись дітям з прифронтових областей.