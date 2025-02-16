Сирський нагородив воїна з Івано-Франківська Олександра Буторєва “Хрестом хоробрих”

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вручив почесний нагрудний знак “Хрест хоробрих” військовослужбовцю з Івано-Франківська Олександру Буторєву.

Цю інформацію Суспільному підтвердив боєць Олександр Буторєв, пише Правда.іф

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Нагородження відбулося під час візиту Олександра Сирського на Сумщину. Відзнаки отримали побратими та посестри бійця з 82 окремої десантно-штурмової бригади, де служить франківець.

Сирський нагородив воїна з Франківська Олександра Буторєва. Facebook/82 окрема десантно-штурмова бригада

Про нагородження військових на Сумщині повідомили й на Facebook-сторінці Генерального штабу ЗСУ.

“Завдяки цим воїнам наш фронтир на півночі міцний. Завдяки їм Україна і через пів року після початку Курської наступальної операції зберігає контроль над сотнями квадратних кілометрів території країни-агресора, а противник продовжує зазнавати значних втрат у живій силі й техніці. Так, загальні втрати ворога в Курській області становлять понад 48 тисяч, із них — приблизно 20 тисяч убитими”, — йдеться у дописі.

Нагородження військовослужбовців 82 окремої десантно-штурмової бригади. Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Що відомо про Олександра Буторєва

Олександр Буторєв — родом з Івано-Франківська. Боєць здобув філософську освіту у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Під час повномасштабного вторгнення він служить у 82 окремій десантно-штурмовій бригаді.

4 жовтня 2024 року Володимир Зеленський під час візиту на Сумщину нагородив бійця Олександра Буторєва орденом “За мужність” III ступеня. Президент подякував за участь у Курській операції.

Що відомо про нагороду “Хрест хоробрих”

“Хрестом хоробрих” нагороджують військовослужбовців та працівників ЗСУ за героїчні вчинки під час бойових дій або миротворчих операцій.

При повторному нагородженні на стрічці знака кріпиться бронзова накладка “Гілка дубового листя”. Кількість нагороджень не може перевищувати трьох.