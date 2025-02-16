Зеленський назвав нові дані щодо втрат серед українських військових на війні

Президент України Володимир Зеленський розкрив нові дані про кількість втрат серед українських військових із початку повномасштабної війни. Йдеться про понад 46 тисяч полеглих.
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Про це пише Правда.іф з посиланням на Громадське.
Він додав, що ще десятки тисяч військових зникли безвісти або ж можуть перебувати в полоні. Окрім того, 380 тисяч — поранені.
Минулого разу, 4 лютого, президент казав, що у війні проти рф загинули 45 тисяч українських військових.
Раніше Київ не розголошував даних про втрати серед своїх військовослужбовців. У Міноборони заявляли, що інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.