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Зеленський назвав нові дані щодо втрат серед українських військових на війні

Автор: Lilia
16/02/2025 21:16
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Президент України Володимир Зеленський розкрив нові дані про кількість втрат серед українських військових із початку повномасштабної війни. Йдеться про понад 46 тисяч полеглих.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Громадське.

Він додав, що ще десятки тисяч військових зникли безвісти або ж можуть перебувати в полоні. Окрім того, 380 тисяч — поранені.

Минулого разу, 4 лютого, президент казав, що у війні проти рф загинули 45 тисяч українських військових.

Раніше Київ не розголошував даних про втрати серед своїх військовослужбовців. У Міноборони заявляли, що інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.