Американський морпіх та капелан зустрівся з військовими у Франківську

У просторі “МріяДія” в Івано-Франківській обласній лікарні відбулася зустріч ветеранів з американським військовим, морпіхом, капеланом Девідом Вітковським. Зустріч організували в межах проєкту “Майстерня незламних”.

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Головна мета його візиту — підтримати українських ветеранів та поділитися своїм досвідом, пише Репортер.

Співорганізаторка простору “МріяДія” Надія Шегда розповідає, що їхньою метою було створення місця для ментального відновлення ветеранів, які перебувають на реабілітації.

“Перша мета простору — дати можливість відновитися ментально, емоційно, душевно військовим, які перебувають в нашому закладі на лікування та реабілітації. А ще– дати майданчик цивільним людям для того, щоб вони могли подякувати військовим за те, що ми маємо можливість жити мирним життям і планувати цей завтрашній день”, – каже Надія Шегда.

Девід — ветеран війни в Іраку та Афганістані. Уже третій рік поспіль він приїжджає в Україну, щоб підтримати українських військових, зокрема на передовій.

“У США я працюю з ветеранами, яким тяжко повернутися до нормального життя після війни, після тих досвідів, які вони мали, – каже Девід. – Тому я маю розуміння того, через що проходять ветерани в Україні під час війни й після повернення з фронту. Тому хотів приїхати та поділитися тут тим досвідом, який в нас є”.

Волонтер, капелан Іван Брадарський познайомився з Девідом під час повномасштабного вторгнення та досі залишаються друзями.

Разом їздимо до хлопців на передову та спілкуємось, безпосередньо, вже на позиціях, – розповідає Іван Брадарський.

Під час зустрічі Девід розповів про службу капеланом та роботу з ветеранами.

“Коли ми маємо травми в душі, їх теж треба лікувати. Проблема в тому, що західна медицина це пропустила. Вона вважає, що якщо хтось бореться зі страхом або з тривожністю, то це можна вирішити ліками. Проте це не завжди так”, – розповідає Девід.

За словами Девіда, йому особисто пройти важкий шлях допомогла віра у Бога.

Відвідувачі змогли обговорити тему адаптації ветеранів у цивільне життя. Один із них, воїн Микола Корнелюк також поділився своїм досвідом. Воював на Запорізькому напрямку, після поранення перебуває на реабілітації в Івано-Франківську.