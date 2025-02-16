У Коломиї створили першу настільну гру про історію міста

Наскільки добре коломияни знають історію рідного міста, тепер можна перевірити, занурившись у захопливий світ настільної гри “Секрет коломийської ратуші”.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомив Богдан Станіславський, передає Правда.іф

Гру створили люди, які щиро закохані в Коломию, – науковці Коломийського навчально-наукового інституту ПНУ імені Василя Стефаника, працівники Музею історії міста, фахівці міської ради та активні громадські діячі. Вона переносить нас у минуле, де гравці “мандрують” вуличками Коломиї XIX століття, відповідають на цікаві запитання про її легендарне минуле, знайомляться з видатними постатями та розгадують загадки, приховані на картках.