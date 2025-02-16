У Коломиї створили першу настільну гру про історію міста

Наскільки добре коломияни знають історію рідного міста, тепер можна перевірити, занурившись у захопливий світ настільної гри “Секрет коломийської ратуші”.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомив Богдан Станіславський, передає Правда.іф
Гру створили люди, які щиро закохані в Коломию, – науковці Коломийського навчально-наукового інституту ПНУ імені Василя Стефаника, працівники Музею історії міста, фахівці міської ради та активні громадські діячі. Вона переносить нас у минуле, де гравці “мандрують” вуличками Коломиї XIX століття, відповідають на цікаві запитання про її легендарне минуле, знайомляться з видатними постатями та розгадують загадки, приховані на картках.
“Та, мабуть, найважливіше – ця гра вже стала частиною освіти нашого міста! Коломийські ліцеї та бібліотеки отримали свої примірники, і тепер історію рідного краю вивчатимуть не лише з підручників, а й у форматі інтерактивної пригоди. Дякую авторам за цей унікальний внесок у збереження та популяризацію історії Коломиї! Це ще один яскравий доказ того, що наше місто – унікальне!” – каже мер.