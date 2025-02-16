Понад 70 вакансій. Як “Бізнес Асоціація Івано-Франківська” допомагає працевлаштуватися ветеранам війни

“Бізнес Асоціація Івано-Франківська” створила перелік вакансій для ветеранів. Наразі колишнім військовослужбовцям пропонують понад 70 варіантів працевлаштування. Є робота для механіків, водіїв, операторів верстатів із програмним керуванням, перукарів.

Про це у коментарі Суспільному повідомив член правління організації Руслан Колішенко.

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За його словами, працевлаштовуючи ветеранів, роботодавці подбають про інклюзивність робочих місць.

“Ми готові брати на роботу ветеранів, у яких є інвалідність, які пережили ампутації. Будемо підходити до працевлаштування індивідуально. Якщо, до прикладу, людині з ампутацією ноги чи руки потрібна адаптація робочого місця, будемо максимально цьому сприяти. Звісно, це потребуватиме фінансових витрат, але працевлаштування наших захисників — соціальна відповідальність бізнесу”, — говорить Руслан Колішенко.

Він додає: працедавці, які входять до “Бізнес Асоціації Івано-Франківська”, готові організовувати навчання для претендентів на вакансії. Сам Руслан Колішенко, працевлаштовуючи ветеранів у мережі барбершопів, власником якої він є, проводить безкоштовні тримісячні навчальні курси й надає базовий інструмент для цього.

“Ми працевлаштували чотирьох ветеранів, і мене можна вважати п’ятим, оскільки я керую бізнесом і продовжую служити у війську. Двоє виїхали в Польщу та Англію і зараз продовжують справу, якої навчилися. Один чоловік повернувся на службу в ЗСУ. Його покликали побратими, і він вирішив ще повоювати. А у нашій всеукраїнській мережі працюють двадцять захисників”, — розповів Руслан Колішенко.

Перелік вакансій для ветеранів від “Бізнес Асоціації Івано-Франківська” буде поповнюватися, каже Руслан Колішенко. Його розміщуватимуть на Facebook-сторінці організації.