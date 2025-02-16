Прикарпатець Андрій Бойчук здобув бронзову медаль на Іграх Нескорених-2025

Ветеран з Івано-Франківщини Андрій Бойчук у складі українсьої команди на Іграх Нескорених-2025 здобув бронзову медаль у командному виді спорту. Це перша медаль за п’ять виступів у волейболі сидячи.

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Пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук.

На груповому етапі Україна потрапила в групу з Польщею, Об’єднаною командою нескорених 3, Францією та Німеччиною. Згідно з жеребом, суперниками нашої команди у матчах стали Франція та Німеччина. Обох суперників Україна обіграла у двох сетах – двічі по 2:0. І саме це дозволило вийти у півфінал у статусі переможця групи.

На шляху до медалі Україна спершу програла Бразилії у півфіналі – 0:2, а тоді обіграла Велику Британію у “бронзовому фіналі”, теж у двох сетах.

На Іграх Нескорених-2025 загальна кількість медалей України уже становить 29.