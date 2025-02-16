Росіяни вперше втратили свою рідкісну систему “Тосочка” на полі бою в Україні

Уперше ЗСУ вразили російську модернізовану важку вогнеметну систему “Тосочка”. Це сталося на Покровському напрямку. Росіяни використовують це озброєння на полі бою ще з 2023 року.

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Про втрату першої російської системи “Тосочка” 24 Канал повідомляє з посиланням на пост користувача Aloha в соцмережі Х.



Знищено одну “Тосочку”

Уперше систему “Тосочка” ЗСУ помітили на фронті Луганської області в січні минулого року. Це 220-міліметрова важка вогнеметна система, яка запускає потужні далекобійні ракети, що за силою ударної хвилі близькі до атомних. Сам таку машину 14 лютого вдалося знищити бійцям ЗСУ на Покровському напрямку. Поки що невідомо, чим було завдано удару. Знищити систему могли навіть за допомогою FPV-дронів на оптоволокні.

Це перше підтверджене знищення ТОС-2 “Тосочка” на полі бою в Україні.



Коли росіяни почали застосовувати ТОС-2 “Тосочка”

Ще у 2020 році росіяни використали “Тосочку” на навчаннях “Кавказ”. Як пише Defense Express, на полі бою цю систему помітили восени 2023 року. У міністерстві оборони Росії також розповідали про застосування цього озброєння.

ТОС-2 “Тосочка” – це оновлена версія важких вогнеметних систем типу ТОС-1 “Буратино/ТОС-1А “Сонцепек”.

Скільки таких систем зараз є на озброєнні Росії – точно невідомо, ймовірно їх нараховується не більше 55 штук.