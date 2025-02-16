Школи Коломийської громади закривають на карантин через високий рівень захворюваності

Наступного тижня навчання у школах Коломийської громади відбуватиметься дистанційно. Садочки працюватимуть у звичному режимі.

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Про це повідомив міський голова Богдан Станіславський, передає Правда.іф

У Коломийській громаді зріс рівень захворюваності серед дітей. Тому управління освіти разом з директорами закладів освіти прийняло рішення, що з понеділка навчання у коломийських ліцеях та їх філіях відбуватиметься дистанційно. Садок у Шепарівцях вже перебуває на карантині, з понеділка призупинять роботу дитячі садочки в Корничі, Іванівцях, Товмачику та Воскресінцях.

Дитячі садки в Коломиї не закриваються на карантин (окрім дошкільного підрозділу філії №20 Коломийського ліцею №4 імені Сергія Лисенка).

Карантин попередньо триватиме тиждень – з 17 по 21 лютого. Управлінням освіти проводитиметься постійний моніторинг ситуації із захворюваністю школярів та відвідувачів садків. Про можливе призупинення роботи окремих садків та про відновлення очного навчання повідомлю додатково, залежно від епідеміологічної ситуації.