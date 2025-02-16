У Франківську попрощаються із захисником Гуриком Володимиром

Угринівська громада на Івано-Франківщині віддасть останню шану своєму захиснику Гурику Володимиру, 31.10. 1983р.н. Боєць служив стрільцем десантно-штурмових військ.

Про це пише Правда.іф з посиланням на УГРИНІВСЬКУ ГРОМАДУ

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Воїн був мобілізований на військову службу 25.04.2024 року, виконував бойові завдання на Курщині, (н.п. Руська Конопелька). Там і загинув на полі бою, 8 лютого 2025 року, до останнього подиху вірний присязі і Україні.

Панахида за полеглим відбудеться завтра, 17 лютого о 16 годині, на вулиці Ребета міста Івано- Франківська.