Прикарпатські рятувальники попереджають про небезпеку перебування на замерзлих водоймах. ВІДЕО

Рятувальники Івано-Франківщини нагадують про небезпеку перебування на водоймах, покритих кригою. Через нестабільні погодні умови це несе загрозу життю дітей, які на них проводять своє дозвілля.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Напередодні в Одесі та на Херсонщині через вихід на тонкий лід загинули підлітки.

“Наразі на водоймах Прикарпаття товщина льоду залишається вкрай небезпечною, тому закликаємо утриматися від виходу на лід і не ризикувати життям. Нагадуємо, що безпечна товщина льоду для однієї людини не менше 7 см., а для групи людей – не менше 15 см”, – застерігають надзвичайники.

Заборонено:

-Виходити на тонкий або мокрий лід.

-Перевіряти міцність льоду ударами ніг.

-Кататися на ковзанах у неперевірених місцях.

-Виходити на лід у стані алкогольного сп’яніння.

-Робити ополонки без попереджувальних знаків.

-Збиратися великими групами на невеликій ділянці льоду.

-Виходити на лід при плюсовій температурі або під час відлиги.

Якщо ви провалилися під лід:

• Не панікуйте та не робіть різких рухів.

• Розкиньте руки по краях ополонки, щоб не зануритися з головою.

• Намагайтеся вибратися на лід, виповзаючи грудьми та по черзі витягуючи ноги.

• Перекочуйтеся або повзіть у напрямку, звідки прийшли.

Якщо провалилася інша людина:

• Викличте рятувальників за номером 101.

• Підповзайте до постраждалого, використовуючи дошку, мотузку або палицю.

• Подайте постраждалому міцний предмет і допоможіть вибратися.

• Після порятунку зігрійте постраждалого сухим одягом і теплим напоєм.