Україна сміливо боролася, але війна не завершиться перемогою, як у Другій світовій, – Келлог

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог наголосив, що Україна сміливо боролася з російською агресією.

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Про це він сказав на обговоренні плану щодо миру в Україні на Мюнхенській безпековій конференції 15 лютого, пише Правда.іф з посиланням на Цензор.НЕТ.

Келлога запитали, яка стратегія США – зупинити війну чи виграти війну?

“Я думаю, питання в тому, що таке виграш, що таке – перемогти у війні? Давайте будемо абсолютно чесними. Ви йшли на надзвичайні жертви, Україна сміливо боролася. Я був в Україні далеко на сході, я бачив Ізюм і подібні місця – я знаю, з чим ви стикнулися. І перше, що треба зробити, як хтось говорив, – зупинити кровотечу, а далі вже – лікувати… Якщо ви думаєте про перемогу в розумінні Другої світової війни, цього, напевне, не станеться”, – сказав спецпредставник.

Келлог додав, що ситуацію необхідно оцінювати з позиції довгострокових перспектив. Наразі головне послання полягає в тому, що подальша агресія РФ є неприпустимою.