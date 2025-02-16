У Франківську шахраї купили три “iPhone” за фальшиві гроші

Нещодавно Івано-Франківський міський суд виніс вирок чоловікові за шахрайство та збут підробленої іноземної валюти, що вчинені за попередньою змовою групою осіб.

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Як йдеться у матеріалах справи, на початку травня обвинувачений разом зі спільником, матеріали щодо якого виділили в окреме провадження, вирішили купити мобільні телефони марки «Iphone», використовуючи підроблену іноземну валюту (євро), пише ГК.

На інтернет-сайті «olx.ua» вони розпочали пошук оголошення про продаж мобільних телефонів марки «Iphone» на території Івано-Франківської області.

Так, 13 травня 2023 року чоловіки автомобілем марки «BMW 528» прибули до Івано-Франківська на вул. Мельника, 1.

Там вони домовилися про огляд і купівлю двох мобільних телефонів марки «iPhone 14 Pro 128 Gb» чорного кольору та одного «Iphone 13 256Gb» темно-синього кольору. Оголошення щодо продажу яких на інтернет-сайті «olx.ua» розмістив потерпілий.

«Використовуючи темну пору доби для приховування вчинення злочину, шляхом обману передали потерпілому підроблену іноземну валюту в розмірі 2 500 євро, як оплату за вказані мобільні телефони. Той сприйняв їх за справжні та добровільно передав останнім мобільні телефони», – зазначають у матеріалах справи.

Суд вирішив визнати обвинуваченого у вчиненні злочину та призначив штраф у розмірі 102 000 гривень, без застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.