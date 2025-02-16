Завтра Кутська громада віддасть шану воїну Святославу Луцькому

На війні поліг захисник Святослав Луцький із селища Кути Кутської територіальної громади на Івано-Франківщині. Боєць віддав своє життя захищаючи Україну на Курському напрямку.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це пише Правда.іф з посиланням на Косівська районна військова адміністрація

Воїн був рядовим, стрільцем-помічником гранатометника 2 аеромобільного взводу 4 аеромобільної роти аеромобільного батальйону в/ч А0281.

Святослав Луцький віддав своє життя захищаючи Україну на Курському напрямку.

Прощання із полеглим воїном відбудеться завтра, 17 лютого 2025 року, об 11.00 на майдані Незалежності м. Косова. Опісля пошанування та панахиди за воїном, скорботний кортеж попрямує до рідної домівки в Кути на вулицю Шкільну,1 через вул. Косівську, центром селища.

Громаду просять гідно віддати останню шану бійцю та зустріти Героя з квітами і запаленими свічками.