В Івано-Франківську відкрили книгарню “Сенс” 

14 лютого в Івано-Франківську відкрилася книгарня “Сенс”. Це перша книгарня мережі за межами Києва, яка поєднує в собі не лише місце для придбання книг, а й атмосферний простір для читання та спілкування.
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Засновник мережі книгарень Олексій Ерінчак розповів, що відкриття у Франківську стало для команди своєрідним викликом, адже до цього книгарні працювали лише у столиці.
“Для мене це дуже тривожна історія, бо ми вперше відкриваємо книгарню поза двома станціями метро. Це зовсім інше місто, тут живуть інші люди. Дуже хочеться, щоб простір був успішним і приносив радість відвідувачам”, – зазначає Олексій Ерінчак.
Книжкова блогерка Єлизавета Сусік, яка також є контент-креаторкою «Сенсу», наголошує, що це не просто магазин, а повноцінний простір для взаємодії.
“Для мене книгарня – це не місце, куди просто приходять купити книжку. Це простір, де можна посидіти, почитати, випити кави, зустрітися з друзями. І це дуже важливо”, – каже блогерка.
Книжкова блогерка Юлія Типусяк зазначила, що книгарня у Франківську вирізняється масштабністю та затишним простором.
“Навіть не знаю, чи є у Франківську більша книгарня, але тут класно, бо є велике місце для подій. Це трохи більше, ніж просто книгарня-кав’ярня”, – ділиться Юлія.
Що книжкові блогери радять купити у “Сенсі”?
Єлизавета Сусік порекомендувала франківцям звернути увагу на книгу “Там, де заходить сонце” української авторки – Олени Пшеничної. Книга, за її словами: «тепла, сумна, але прекрасна».
Юлія Типусяк рекомендує звернути увагу на книгу “Довіра” американського письменника – Ернана Діаса.