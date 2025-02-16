В Івано-Франківську відкрили книгарню “Сенс” 

14 лютого в Івано-Франківську відкрилася книгарня “Сенс”. Це перша книгарня мережі за межами Києва, яка поєднує в собі не лише місце для придбання книг, а й атмосферний простір для читання та спілкування.

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Про це пише Галка

Засновник мережі книгарень Олексій Ерінчак розповів, що відкриття у Франківську стало для команди своєрідним викликом, адже до цього книгарні працювали лише у столиці.

“Для мене це дуже тривожна історія, бо ми вперше відкриваємо книгарню поза двома станціями метро. Це зовсім інше місто, тут живуть інші люди. Дуже хочеться, щоб простір був успішним і приносив радість відвідувачам”, – зазначає Олексій Ерінчак.

Книжкова блогерка Єлизавета Сусік, яка також є контент-креаторкою «Сенсу», наголошує, що це не просто магазин, а повноцінний простір для взаємодії.

“Для мене книгарня – це не місце, куди просто приходять купити книжку. Це простір, де можна посидіти, почитати, випити кави, зустрітися з друзями. І це дуже важливо”, – каже блогерка.

Книжкова блогерка Юлія Типусяк зазначила, що книгарня у Франківську вирізняється масштабністю та затишним простором.

“Навіть не знаю, чи є у Франківську більша книгарня, але тут класно, бо є велике місце для подій. Це трохи більше, ніж просто книгарня-кав’ярня”, – ділиться Юлія.

Що книжкові блогери радять купити у “Сенсі”?

Єлизавета Сусік порекомендувала франківцям звернути увагу на книгу “Там, де заходить сонце” української авторки – Олени Пшеничної. Книга, за її словами: «тепла, сумна, але прекрасна».

Юлія Типусяк рекомендує звернути увагу на книгу “Довіра” американського письменника – Ернана Діаса.