У Міноборони пояснили, чому не можна продовжити студентську відстрочку до кінця семестру

Студенти мають право на відстрочку від мобілізації. Тепер вона автоматично продовжуватиметься у Резерв+. Однак, оформити відстрочку одразу до кінця семестру неможливо.

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Чому саме – повідомляє 24 Канал з посиланням на заступницю міністра оборони Катерину Черногоренко.

Відстрочка для студентів

Катерина Черногоренко зауважила, у кожного закладу вищої освіти свій графік навчального процесу. Це ускладнює надання відстрочок до кінця семестру.

“А чіткого визначення семестру в законодавстві поки немає. Тому в Резерв+ відстрочка надається до кінця мобілізації. Після цього, якщо студент продовжує навчання, відстрочка продовжується автоматично”, – підкреслила заступниця міністра оборони.

Зауважимо, що окрім студентів, відстрочка від мобілізації також буде автоматично продовжуватися для аспірантів і докторантів. У Міноборони наголосили, що для цього достатньо лише оновити військовий документ у Резерв+.