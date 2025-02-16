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Україна посилить НАТО, - Кличко на Мюнхенській конференції з безпеки
Диван на коліщатках в темній вітальні

Україна посилить НАТО, – Кличко на Мюнхенській конференції з безпеки

Автор: Ігор Василик
16/02/2025 11:06
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Україна повинна вийти на переговори з сильними позиціями і реальними гарантіями, – Кличко на безпековій конференції в Мюнхені

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Кличко на Мюнхенській безпековій конференції: НАТО – єдина реальна гарантія нашої безпеки, а Україна посилить НАТО, пише Правда іф

«Будь-які домовленості без врахування інтересів України – не варіант!», – Кличко на Мюнхенській безпековій конференції

Кличко на Мюнхенській конференції з безпеки: Єдина реальна гарантія нашої безпеки – це НАТО

Домовленості без врахування інтересів України – не варіант! – Віталій Кличко на Мюнхенській безпековій конференції

Одна з головних тем на Мюнхенській конференції з безпеки – можливості завершення війни в Україні. Будь-які домовленості без врахування інтересів України – не варіант! Україна повинна вийти на переговори з сильними позиціями і реальними гарантіями. 

Єдиною реальною гарантією безпеки України є її членство в НАТО. Це посилить і оборонні спроможності альянсу, заявив під час дискусії щодо зміцнення НАТО мер Києва Віталій Кличко.

Сьогодні Кличко також бере участь в офіційному відкритті Мюнхенської конференції. Крім того, заплановані його зустрічі з міністром фінансів Німеччини Йоргом Кукісом, міністром оборони Естонії Ханно Певкуром, спецпредставником Президента Франції з питань допомоги та реконструкції України П’єром Ельброном, міністром закордонних справ Латвії байдою Браже та іншими політиками.