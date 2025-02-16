Прикарпаття – у трійці лідерів за рівнем укомплектування вакансій



Загалом послугами служби зайнятості на Прикарпатті цього року вже скористалися 5,2 тис. людей, з них 996 працевлаштовано.

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Рівень працевлаштування становив 19%, що наразі найбільше в Україні. На сьогодні середній показник в державі – 10%, пише Правда.іф з посиланням на очільницю області Світлану Онищук



До громадських та інших тимчасових робіт було залучено 63 людей. 268 – брали участь у суспільно корисних роботах в умовах воєнного стану. 219 офіційно зареєстрованих безробітних проходили професійне навчання.

Також в рамках експериментального проєкту з організації професійного навчання учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни в закладах профтехосвіти залучено 25 учасників бойових дій, в тому числі 4 – з інвалідністю внаслідок війни. 76 людей отримали ваучер на навчання та підвищення кваліфікації.



За її словами, громадяни можуть самостійно обирати заклад освіти, в якому бажають навчатися. Ваучер на перепідготовку, підвищення кваліфікації та підготовку за іншою спеціальністю надається в розмірі не більше 10 прожиткових мінімумів.



Більше інформації можна отримати за посиланням: https://is.gd/u0nOYN) або на офіційному порталі Державної служби зайнятості в рубриці «Ваучер»: https://is.gd/dKeSYx .