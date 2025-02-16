Франківський “Ураган” обіграв команду “AM-Estate” з Дніпра

В Івано-Франківську “Ураган” переміг команду “AM-Estate” з Дніпра. Матч-відповідь 1/8 фіналу Кубка України з футзалу зіграли 15 лютого.

Матч транслювали на офіційному YouTube-каналі Асоціації футзалу України.

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Рахунок в матчі відкрив 10 номер “Урагану” Олександр Дичук. На 7 хвилин і 15 секунді до завершення першого тайму він з другої спроби забив м’яч у ворота. До кінця першої частини гри господарі переважали на майданчику. Команді з Дніпра не вдалося відкрити рахунок.

Більшість голів гравці “Урагану” забили у другій половині гри. На початку дніпряни провели атаку, проте невдало. На 3 хвилині другого тайму влучним ударом подвоїв рахунок Андрій Боголюбський.

Третій м’яч після розіграшу штрафного удару у ворота “AM-Estate” забив “ураганівець” під 9 номером — Ілля Приходько.

На 9 хвилині 45 секунді до завершення матчу футзалісти дніпровської команди “AM-Estate” Олександр Чуніховський забив перший м’яч. Через 36 секунд “ураганівець” Олександр Дичук забив свій другий гол у матчі. Рахунок на табло – 4:1.

П’ятий гол забив 11 номер франківської команди Андрій Британ. Через хвилину дніпряни реалізували пенальті. Відзначився Олександр Іванов.

Майже за останню хвилину два наступні голи для “Урагану” забили Ілля Терентьєв та Даміан Запорожан. Фінальний рахунок у грі — 7:2 на користь іванофранківців.

“Не зважаючи на рахунок двох матчів нам нелегко було пройти цього суперника… Були гарні моменти, які ми створювали, але були проблеми у реалізації”, — прокоментував матч головний тренер “Урагану” Юрій Іванишин.

Наступну гру франківська команда зіграє в 14 турі Екстра-ліги України з футзалу проти команди “SkyUp Futsal” з міста Київ. Поєдинок відбудеться 22 лютого у столиці.