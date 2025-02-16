Якою буде погода на Івано-Франківщині в неділю, 16 лютого

Синоптики прогнозують 16 лютого у Івано-Франківську та на Прикарпатті хмарну погоду з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря

По місту: вночі 10-12°, вдень 0-2° морозу.

По області: вночі 8-13°, вдень 0-5° морозу.

У високогір’ї Карпат: вночі 13-18°, вдень 3-8° морозу.

Медико-метеорологічні умови 1 типу.

Видимість на автошляхах 2-4км.