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Диван на коліщатках в темній вітальні

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
16/02/2025 08:50
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Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

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16 лютого – День вшанування військового журналіста України;

– 85 років виповнюється Дмитру Захаруку (1940), вчителю, журналісту, громадському діячу, народному депутату України І-го демократичного скликання, автору низки художніх та публіцистичних творів, уродженцю с. Задубрівці Снятинського району (нині Снятинської міської територіальної громади Коломийського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.