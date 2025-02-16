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Понад 1700 орків та 84 бойових броньованих машини: втрати росіян станом на 16 лютого

Автор: Lilia
16/02/2025 08:17
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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.25, за даними Генерального штабу ЗСУ , орієнтовно склали:

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  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 858390 (+1730) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10073 (+5) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 21011 (+84) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 23185 (+11) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1283 (+0) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1067 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 25377 (+36),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3063 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 37456 (+77) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3749 (+2)

Дані уточнюються

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