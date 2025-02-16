Руслан Марцінків придбав найдорожчий лот на благодійному аукціоні вартістю 20 тисяч гривень

Днями відбувся благодійному аукціон, на якому представили 27 лотів – картин художників «Станіславського феномену». Захід зібрав 149 500 грн, які спрямують на купівлю DJI Mavic 3 Enterprise для 109 окремої бригади тероборони.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на post impreza.

Картина франківського художника Ігоря Перекліти стала найдорожчим лотом на аукціоні «Промо_колекція»

Картину «Тихе полювання на підерів» придбав міський голова Руслан Марцінків за 20 тисяч гривень Стартова ціна роботи була 8 тис. грн.

ІГОР ПЕРЕКЛІТА— художник, який активно працює в жанрі постмодернізму, часто поєднуючи іронічні та псевдореалістичні елементи у своїх творах. Його творчість фокусується на рефлексіях щодо історично-політичної самосвідомості, зокрема через критичну інтерпретацію минулого і сучасності. Перекліта залишається вірним живопису, не експериментуючи з іншими техніками, що робить його роботи впізнаваними та комерційно успішними.