Трагедія в Одеській області: троє дітей загинули під кригою. ФОТО

Сьогодні в селі Корсунці, Одеського району, троє хлопців, двом з яких по 15 та одному 14 років, провалилися під лід на місцевому ставку. Вони вирішили випробувати його на міцність, але він не витримав.
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Пише Правда.іф з посиланням на ДСНС України
Перехожі викликали надзвичайників, проте врятувати дітей не вдалося. Водолази ДСНС дістали з води тіла загиблих.
Із родичами дітей працюють психологи ДСНС.
“Шановні батьки, не дозволяйте дітям гуляти на льоду! Також, звертаємось до всіх, хто бачить «розваги» дітей на кризі! Будь ласка, не будьте байдужими, адже чужих дітей не буває. Попереджайте їх про небезпеку”, – закликають рятувальники.