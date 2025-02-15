Трагедія в Одеській області: троє дітей загинули під кригою. ФОТО

Сьогодні в селі Корсунці, Одеського району, троє хлопців, двом з яких по 15 та одному 14 років, провалилися під лід на місцевому ставку. Вони вирішили випробувати його на міцність, але він не витримав.

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Пише Правда.іф з посиланням на ДСНС України

Перехожі викликали надзвичайників, проте врятувати дітей не вдалося. Водолази ДСНС дістали з води тіла загиблих.

Із родичами дітей працюють психологи ДСНС.