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Спортсменка з Івано-Франківщини Ілона Золотій отримає стипендію Президента України

Автор: Lilia
15/02/2025 22:31
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Прикарпатській спортсменці Ілоні Золотій та її тренеру Аллі Шиманській призначено стипендії Президента України.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук

Йдеться про стипендії для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та для їхніх наставників.

Серед стипендіатів – Ілона Золотій – чемпіонка всеукраїнських спортивних змагань з волейболу. Її тренерка – Алла Шиманська.

Торік на фінальних змаганнях ХХХІ спартакіади «Повір у себе» з волейболу серед спортсменів з порушенням слуху посіла 1 місце.