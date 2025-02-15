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Не мовчи – полон вбиває: франківців кличуть на акцію підтримки військовополонених

Автор: Lilia
15/02/2025 21:42
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Актори Франківського драмтеатру запрошують містян на акцію підтримки військовополонених та безвісти зниклих. Акцію проведуть 16 лютого о 20:00 на площі перед театром.

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Про це повідомляє пресслужба драмтеатру, передає Правда.іф

“Вже понад 1000 днів захисники Азовсталі перебувають у російському полоні, піддаючись голоду, холоду та страшним тортурам. Наші герої стали символом мужності та незламності. В цих нелюдських умовах вони продовжують боротися за наше з вами майбутнє, і ми повинні боротися за них так, як вони боролися за нас. Ми повинні пам’ятати їхню відвагу та не залишати в забутті тих, хто досі в полоні або безвісти зниклий. Це наша відповідальність — підтримувати їх та боротися до тих пір, поки всі не повернуться додому”, – йдеться у дописі.

Не будьмо байдужими, станьте голосом полонених!