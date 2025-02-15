Прикарпатські депутати звернулись до центральної влади через політичні переслідування

У п’ятницю, 14 лютого, під час сесії Івано-Франківська обласна рада звернулась до президента, Верховної ради та Кабінету міністрів через переслідування військових, представників органів місцевого самоврядування та опозиції.

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Звернення зачитав депутат обласної ради Ростислав Кукурудз, інфомує Бліц-Інфо.

У документі зазначається, що сьогодні Україна опинилась у найскладніші ситуації з часу відновлення незалежності, московська агресія набирає обертів, зовнішні виклики зростають.

“Всередині країни відбуваються низка подій, які руйнують єдність українського суспільства та грають на руку ворогу. Замість того, щоб шукати шляхи розв’язання цих проблем, влада звинувачує інших у своїх прорахунках. Першими під удар потрапили військові. Перманентна боротьба з децентралізацією призвела до того, що громади втратили фінансові ресурси в тому числі ПДФО. Така політика не просто суперечить Конституції ,а ставить під загрозу євроінтерграцію за яку країна бореться вже понад 11 років”,- зачитав депутат.

Відтак, Івано-Франківська обласна рада закликала:

– припинити переслідування українських військових та зупинити атаку «проплачених пропагандистів» на ЗСУ. Збільшити фінансування армії, зокрема через передачу коштів ПДФО безпосередньо бригадам.

– зупинити відкат реформи децентралізації та повернути громадам необхідні повноваження та ресурси для їх виконання. Припинити безпідставне переслідування представників органів місцевого самоврядування.

-⁠ припинити політичне переслідування опозиції, використання правоохоронних органів з політичною метою та вибіркове правосуддя.

Звернення підтримали 46 депутатів.