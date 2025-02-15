На Івано-Франківщині проведуть черговий пробіг “Слідами Галицької трансверсальної залізниці”

10 травня 2025 року в Івано-Франківську ветерани 78 батальйону ТрО планують провести благодійний спортивно-просвітницький легкоатлетичного трейл пам’яті Романа Вірастюка “Слідами Галицької трансверсальної залізниці”( GTR trail OSTBAHN Галицька Трансверсальна Залізниця). Організовували його вже шість років поспіль.
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Про це пише Правда.іф з посиланням на співорганізатора пробігу Дмитра Романишина.
За його словами, за донати на участь у трейлі планують придбати навчальний дрон, стенд, пульт, а також організувати відпочинково-реабілітаційний захід для ветеранів війни та діючих військовослужбовців.
“Зважаючи на війну, організатори розуміють першочерговість допомоги військовим та сприяння військово- патріотичного виховання. Планується реабілітаційно-відпочинковий захід з використанням каяків для ветеранів та військових”, – розповідає Дмитро Романишин
Траса трейлу пролягатиме від Івано-Франківська до Нижнева. У змаганні зможуть взяти участь дорослі та діти.
Тому дистанцій буде декілька:
- для дорослих: 34км, 16км, 9км, 3км;
- дитячі:1 км, 800м, 500 м.
Реєстрація дорослих відбуватиметься за донат вартістю 600 гривень, участь дітей – безкоштовна.
Для учасників-дітей фахівцями дроноводами буде організовано навчання – пілотування дронами.
“Шукаємо однодумців та партнерів для колаборації і успішного проведення заходу”, – додає Дмитро Романишин.