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На Івано-Франківщині проведуть черговий пробіг “Слідами Галицької трансверсальної залізниці”

Автор: Lilia
15/02/2025 20:34
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10 травня 2025 року в Івано-Франківську ветерани 78 батальйону ТрО планують провести благодійний спортивно-просвітницький легкоатлетичного трейл пам’яті Романа Вірастюка “Слідами Галицької трансверсальної залізниці”( GTR trail OSTBAHN Галицька Трансверсальна Залізниця). Організовували його вже шість років поспіль.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на співорганізатора пробігу Дмитра Романишина.

За його словами, за донати на участь у трейлі планують придбати навчальний дрон, стенд, пульт, а також організувати відпочинково-реабілітаційний захід для ветеранів війни та діючих військовослужбовців.

“Зважаючи на війну, організатори розуміють першочерговість допомоги військовим та сприяння військово- патріотичного виховання. Планується реабілітаційно-відпочинковий захід з використанням каяків для ветеранів та військових”, – розповідає Дмитро Романишин

Траса трейлу пролягатиме від Івано-Франківська до Нижнева. У змаганні зможуть взяти участь дорослі та діти.

Тому дистанцій буде декілька:

  • для дорослих: 34км, 16км, 9км, 3км;
  • дитячі:1 км, 800м, 500 м.

Реєстрація дорослих відбуватиметься за донат вартістю 600 гривень, участь дітей – безкоштовна.

Для учасників-дітей фахівцями дроноводами буде організовано навчання – пілотування дронами.

“Шукаємо однодумців та партнерів для колаборації і успішного проведення заходу”, – додає Дмитро Романишин.