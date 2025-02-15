“Молодь і Влада”: у Франківську стартував щорічний проєкт

“Молодь і Влада” – це унікальна можливість для студентів та активної молоді пройти стажування у структурних підрозділах Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. Проєкт сприяє професійному розвитку молоді та її залученню до громадського життя міста.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківська міська рада

У п’ятницю, 14 лютого, в Івано-Франківську відбулася прес-конференція з нагоди старту програми. Учасники дізналися про нові можливості, які відкриває цей проєкт, та отримали відповіді на всі запитання

Що передбачає «Молодь і Влада»?

Три місяці стажування в структурних підрозділах міської ради

Серія навчальних тренінгів із громадської активності, лідерства, роботи органів місцевого самоврядування

Практичні навички у сфері управління, комунікацій та соціальних ініціатив

Нетворкінг, спортивні заходи та командна взаємодія.

“За 9 років існування проєкту понад 450 молодих людей стали його учасниками. Більше ніж 50 випускників продовжили свою кар’єру в органах місцевого самоврядування, державних установах та комунальних підприємствах”, – йдеться у дописі.

Долучитись до проєкту можна, заповнишви форму: https://tr.ee/pg-tx5eud6