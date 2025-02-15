У Франківську нетвереза водійка наїхала на огороджувальні стовпці

Патрульні склали адмінматеріали на водійку з ознаками спʼяніння, що допустила наїзд на огороджувальні стовпці. Аварія трапилась вчора на вулиці Мулика.
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Про це пише Правда.іф з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області
“Учора патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Мулика. Екіпаж, що прибув на місце пригоди встановив: 37-річна водійка автомобіля Mercedes-Benz не дотрималася безпечного швидкісного режиму, не була уважною за кермом та допустила наїзд на огороджувальні стовпці”, – йдеться у удописі.
Спілкуючись з водійкою патрульні помітили ознаки спʼяніння. Кермувальниця пройшла огляд на місці. Результат — 1.16 проміле алкоголю у крові.
Інспектори склали на водійку адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст. 130 (Керування у стані спʼяніння) КУпАП.
“Водії, будьте відповідальними та неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху”, – попереджають правоохоронці.