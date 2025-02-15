Як військовий з Коломиї створював спортивні тренажери на фронті. ВІДЕО

Військовий з Коломиї Андрій Спіров виготовляє спортивні тренажери. Під час служби на фронті у вільні хвилини він займався зварюванням та створював спортивне обладнання.

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Про це пише “Галка” з посиланням на НТК.

Коломиянин Андрій Спіров — військовослужбовець Збройних сил України, який служив у батальйоні імені Кульчицького, а згодом перевівся до Нацгвардії. У цивільному житті він працює зварником та захоплюється спортом, зокрема силовими вправами. П’ять років тому, коли у Коломиї облаштовували ветеранський спортзал, він власноруч виготовив для нього спортивні тренажери.

“Ще з 2015-го року в мене така звичка була – всі інструменти за собою возити. Бувши на військовій службі, я все одно якісь моделі пробував робити, щось поновлювати, вичищати біомеханіку, возив за собою інструменти, де зупинився, там і робив”, – ділиться Андрій.

Вдалося зробити два тренажери, завершив роботу над ними вже у Коломиї, під час проходження реабілітації. Одного він назвав “Лєнтяй” у честь полеглого побратима. Тепер передав спортивний інвентар для ветеранського спортзалу.

Більше у сюжеті НТК.