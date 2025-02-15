“У театрі його дуже люблять”. У Франківську попрощалися з полеглим бійцем, актором з Харкова Антоном Романченком

В Івано-Франківську попрощалися з військовослужбовцем, актором театру “Публіцист” з Харкова, Антоном Романченком. Він загинув 29 жовтня 2023 року на Авдіївському напрямку. Понад рік боєць вважався зниклим безвісти. Віддати шану до Будинку смутку прийшли його рідні, друзі, однокласники сина, який навчається в місцевому ліцеї, повідомила кореспондентка Суспільного з місця події.

Дружина Антона Романченка Алла Сотникова розповідає, що він народився у Харкові, навчався у Харківській державній академії дизайну і мистецтв. Працював дизайнером, згодом — у театрі.

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Дружина Антона Романченка Алла Сотникова з сином. Суспільне Івано-Франківськ

“Актором працювати він не дуже любив, він любив “на світлі сидіти”. Казав, що це надає якоїсь особливої атмосфери виставам. Антону подобалося керувати світлом, робити якісь фантасмагорії. У театрі його дуже люблять. І не встигли люди, на жаль, з Харкова, з Києва приїхати, бо треба було поховати”, — розповідає Алла Сотникова.

Похорон бійця Антона Романченка. Івано-Франківськ, 15 лютого 2025 року. Суспільне Івано-Франківськ

З її слів, Антон Романченко мобілізувався влітку 2023 року. Служив бойовим медиком 25 штурмового батальйону 47 окремої механізованої бригади. Був на військових навчаннях у Чернігівській області. Воював на Херсонському напрямку, згодом його підрозділ перевели на Авдіївський.

Похорон бійця Антона Романченка. Івано-Франківськ, 15 лютого 2025 року. Суспільне Івано-Франківськ

“Після першого штурму зник весь взвод. Лише троє з важкими пораненнями вижили, а 12 — загинули. Антон — серед них. Їх оточили. Як мені сказали, це був масований обстріл, шансів вижити було мало. І такі тіла віддали, що їх впізнали тільки за ДНК”, — каже Алла Сотникова.

Похорон бійця Антона Романченка. Івано-Франківськ, 15 лютого 2025 року. Суспільне Івано-Франківськ

Антон Романченко зник безвісти 29 жовтня 2023 року. Понад рік рідні намагалися знайти його.

“Наприкінці жовтня ми ще спілкувалися з ним телефоном. Антон сказав, що йде на завдання і що два тижні може не бути з ним зв’язку. Тому, коли він перестав відповідати, я думала, що він на бойовому завданні. Але час ішов, і в листопаді мені зателефонували з ТЦК і сказали, що прийшло сповіщення, що Антон зник безвісти”, — згадує Алла Сотникова.

Похорон бійця Антона Романченка. Івано-Франківськ, 15 лютого 2025 року. Суспільне Івано-Франківськ

З її слів, рідні шукали Антона через різні організації — Червоний Хрест, координаційний центр з питань зниклих безвісти людей, у всіх можливих інстанціях. Але скрізь відповідали, що “немає даних” про бійця. 13 лютого 2025 року Аллі подзвонили, що ДНК полеглого військовослужбовця збіглося з ДНК його сина.

Поховали Антона Романченка на Алеї героїв міського кладовища Івано-Франківська.