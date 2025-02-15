З держбюджету виділять 100 мільйонів гривень на створення сучасного реабілітаційного центру на Івано-Франківщині

Відбулося засідання Івано-Франківської обласної ради, під час якого обговорили питання медичного забезпечення військовослужбовців та створення нового реабілітаційного центру для захисників.

На черговому засіданні 38 сесії Івано-Франківської обласної ради розглянули понад півсотні важливих питань, зокрема, щодо змін до обласного бюджету та забезпечення медичної допомоги військовослужбовцям у закладах охорони здоров’я регіону, пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук.

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Вільний залишок коштів загального фонду обласного бюджету спрямують на:

підтримку сил безпеки і оборони;

заходи у сфері соціального захисту і забезпечення, зокрема матеріальну підтримку родин захисників;

покращення умов для лікування та реабілітації людей, які постраждали внаслідок збройної агресії рф;

відновлення пошкоджених або знищених внаслідок збройної агресії об’єктів критичної інфраструктури, соціально-культурної сфери;

облаштування укриттів.

“Сьогодні з командою Івано-Франківської обласної державної адміністрації працюємо над створенням в Івано-Франківську сучасного реабілітаційного центру, на який цього року область отримає перший транш державного фінансування у розмірі 100 мільйонів гривень”, – повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

За словами посадовиці, протягом минулого року медичну допомогу в 36 закладах Прикарпаття отримали понад 14 тисяч захисників, психологічну підтримку надали більше ніж 3000 ветеранів війни та 530 членів їхніх родин і родин Героїв, а послуги з реабілітації отримали понад 3600 військовослужбовців.

“Маємо спільно працювати над покращенням наших медичних установ для лікування та реабілітації наших захисників, їхніх родин та жителів області”, – наголосила Світлана Онищук.

Варто зазначити, що на Прикарпатті активно розвивається мережа стоматологічної допомоги військовослужбовцям, де 169 лікарів у 23 закладах надають широкий спектр послуг, завдяки чому зубопротезування вже отримали 296 захисників, а послуги з лікування – 366 військових.