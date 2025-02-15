Облрада створила нове КП “Надвірнянський спеціалізований агролісгосп” і передала йому 6,5 тис га лісів



Депутати обласної ради під час сесії 14 лютого проголосували за створення комунального підприємства “Надвірнянський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради” та передали йому в управління понад 6,5 тис га лісів.

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Як зауважив під час виступу начальник відділу з питань земельних відносин та природних ресурсів виконавчого апарату обласної ради Юрій Рошко, ситуація з Надвірнянським лісгоспом набирає дедалі критичнішого характеру і загрожує втратою контролю над станом цих ділянок. Посадовець пригадав, що депутати вже розглядали два способи вирішення цієї ситуації, але не підтримали жоден з них, інформує Бліц-Інфо.

Першим варіантом був розподіл і предача цих ділянок двом КП Богородчанському та Коломийському лісгоспам, другий – передача цих ділянок Переріслянській і Надвірнянській громадам. Тому сьогодні депутатам запропонували третій варіант – створити нове комунальне підприємство “Надвірнянський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради” і передати йому ці земельні ділянки лісогосподарського призначення.

«Буде створене нове підприємство та наглядова рада. У структурі підприємства буде три лісництва: Переріслянське, Надвірнянське і Ланчинецьке. Після створення КП наглядова рада запропонує кандидатуру в.о. керівника. Тільки після проведення інвентаризації та стабілізації роботи підприємства, можливе обговорення щодо повної чи часткової передачі лісового фонду громадам»,- пояснив Рошко.

Під час обговорення депутат Сергій Волошин зауважив, що старе підприємство мало борги і було нерентабельним. Тож що планують робити з новим КП, щоб воно не стало збитковим.

Водночас Юрій Рошко уточнив, що підприємство не створюється на базі старого, це абсолютно нове не повʼязане підприємство.

«У нас є розроблений план дій, чітка структура, кількість працівників, яка кількість деревини буде заготовлятися і реалізовуватися. Все прораховано»,- запевнив Юрій Рошко.

Як наголосив під час обговорення заступник голови обласної ради Микола Палійчук, попереднє підприємство не було збитковим, а стало банкрутом через незаконні рубки, шрафи і пеню від них. І, як наслідок – блокування рахунків і неможливість здійснювати господарську діяльність.

«Нове підприємство буде мати 6,5 тисяч гектарів землі, буде мати можливість господарювати і заробляти на себе, на прикладі Богородчанського, Долинського і Коломийського лісгоспів. Ми впорядковуємо всі рубки і намагаємося їм допомогти в роботі. Ми мусимо створити підприємство, щоб забезпечити нагляд за 6,5 тис га земель»,- сказав депутат.

Своєю чергою голова обласної ради Олександр Сич зауважив, що зранку підписав штатні розписи тих комунальних підприємств, які вже створені і вони значно відрізняються від попередніх.

«Сьогодні створені наглядові ради, які розглядають штатні розписи, рекомендують їх зменшення, оптимізацію кадрового складу, діяльності, щоб підприємства вийшли на самоокупність, а потім і почали заробляти»,- наголосив очільник депутатського корпусу.

Депутати підтримали створення комунального підприємства “Надвірнянський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради”. “За” проголосували 63 депутати.

Також прикарпатські обранці внесли до складу наглядової ради новоствореного КП, депутата від Платформи громад Володимира Боднарчука.

Наступним питанням депутати затвердили Статут Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” у новій редакції. За рішення проголосували 69 депутатів.

І третім депутати прийняли рішення про припинення права постійного користування земельними ділянками лісогосподарського призначення Надвірнянським спеціалізованим агролісгоспом ОКП “Івано-Франківськоблагроліс” та передачу їх у постійне користування комунальному підприємству “Надвірнянський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради”.

Зокрема депутати передали у постійне користування новоствореному КП земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 124,8 га в межах Делятинської селищної територіальної громади, площею 1264,0 га в межах Ланчинської селищної територіальної громади, площею 9,79 га в межах Надвірнянської міської територіальної громади.

За це рішення проголосували 65 прикарпатських обранців.