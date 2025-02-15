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Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківців запрошують на благодійний романтичний концерт

Автор: Lilia
15/02/2025 17:38
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Квартири Івано-Франківськ
Квартири Івано-Франківськ
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В Івано-Франківську у Музеї мистецтв Прикарпаття відбудеться благодійний романтичний концерт “Там, де живе Кохання”. Виручені кошти спрямують на допомогу ЗСУ.

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Франківці та гості міста зможуть насолодитись музикою Ольги Банашек та Анжели Приходько.

“А після концерту зробіть свій посильний благодійний внесок для наших незламних ЗСУ!” – йдеться у дописі

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