Франківців запрошують на благодійний романтичний концерт

В Івано-Франківську у Музеї мистецтв Прикарпаття відбудеться благодійний романтичний концерт “Там, де живе Кохання”. Виручені кошти спрямують на допомогу ЗСУ.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Франківці та гості міста зможуть насолодитись музикою Ольги Банашек та Анжели Приходько.
“А після концерту зробіть свій посильний благодійний внесок для наших незламних ЗСУ!” – йдеться у дописі
Організаційна підтримка волонтерки Катерини Масник