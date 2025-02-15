Людей з інвалідністю заборонено відправляти на ВЛК — постанова Кабміну

Уряд затвердив зміни до постанови про Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, згідно з якою людей з інвалідністю заборонено відправляти на військово-лікарську комісію для проходження медогляду.

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Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, відтепер до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів включатимуть відомості про наявність у людини інвалідності за запитом через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

Надалі ці дані відображатимуться у військово-обліковому документі в електронній формі. Тож якщо людина має інвалідність, і ці дані вказані в документі, то її заборонено відправляти на ВЛК.

Окрім цього, уряд дозволив замість подання оригіналів документів подавати копію медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, а також копії інших документів, що посвідчують інвалідність.