Людей з інвалідністю заборонено відправляти на ВЛК — постанова Кабміну

Уряд затвердив зміни до постанови про Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, згідно з якою людей з інвалідністю заборонено відправляти на військово-лікарську комісію для проходження медогляду.
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Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Так, відтепер до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів включатимуть відомості про наявність у людини інвалідності за запитом через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста.
Надалі ці дані відображатимуться у військово-обліковому документі в електронній формі. Тож якщо людина має інвалідність, і ці дані вказані в документі, то її заборонено відправляти на ВЛК.
Окрім цього, уряд дозволив замість подання оригіналів документів подавати копію медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, а також копії інших документів, що посвідчують інвалідність.