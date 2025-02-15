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Рятувальники досі ліквідовують наслідки удару російського дрона по ЧАЕС. ВІДЕО

Автор: Lilia
15/02/2025 16:47
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Рятувальники ДСНС продовжують ліквідацію наслідків удару російського дрона по ЧАЕС. Про це повідомив Голова ДСНС Андрій Даник під час брифінгу біля пошкодженого конфайнменту станції.

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Пише Правда.іф з посиланням на МВС України

Станом на 15:00 горіння утеплювача не спостерігається, верхолази проводять роботи з часткового розкривання конструкцій укриття та заповнення пустот вогнегасними речовинами.

Роботу фахівців ДСНС ускладнює мінусова температура, сніг та обледеніння конструкції. Рятувальники працюють безпосередньо ззовні захисної конструкції — на висоті понад 100 метрів.

Постійно здійснюється моніторинг стану повітря. Радіаційний фон на промисловому майданчику біля ЧАЕС не перевищує допустимих значень.