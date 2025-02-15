Рятувальники досі ліквідовують наслідки удару російського дрона по ЧАЕС. ВІДЕО

Рятувальники ДСНС продовжують ліквідацію наслідків удару російського дрона по ЧАЕС. Про це повідомив Голова ДСНС Андрій Даник під час брифінгу біля пошкодженого конфайнменту станції.
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Пише Правда.іф з посиланням на МВС України
Станом на 15:00 горіння утеплювача не спостерігається, верхолази проводять роботи з часткового розкривання конструкцій укриття та заповнення пустот вогнегасними речовинами.
Роботу фахівців ДСНС ускладнює мінусова температура, сніг та обледеніння конструкції. Рятувальники працюють безпосередньо ззовні захисної конструкції — на висоті понад 100 метрів.
Постійно здійснюється моніторинг стану повітря. Радіаційний фон на промисловому майданчику біля ЧАЕС не перевищує допустимих значень.