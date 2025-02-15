У Франківську відбулася благодійна виставка. ФОТО

Виставка «Промо_колекція», що відбулася у Музеї мистецтв Прикарпаття, представила роботи відомих художників, які вже пройшли перевірку часом.

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Про це повідомляє Івано-Франківська міська рада.

Відвідувачі мали змогу побачити твори Юрка Іздрика, Анатолія Звіжинського, Мирослава Короля, Ростислава Котерліна, Весели Найденової, Ігоря Перекліти, Ярослава Яновського, Мирослава Яремака, Ореста Заборського та Ігоря Панчишина.

Більшість робіт створені ще у 90-х роках, але є й сучасні твори. Кожна з картин гідна бути в музейних колекціях України.

Кожна гривня, виручена з благодійного аукціону, спрямована на придбання DJI Mavic 3 Enterprise для 109-ї окремої бригади ТрО. Це важливе обладнання, яке допоможе Захисникам виконувати бойові завдання та зберігати життя на передовій.