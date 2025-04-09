Франківський драмтеатр відправився на гастролі в Словенію. ВІДЕО

Команда Франківського драмтеатру вирушила на гастролі з виставою «1975» у рідне місто режисера Томі Янежича, Нову Горицю.

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Про це пише Правда з посиланням на пресслужбу театру.