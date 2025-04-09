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Франківський драмтеатр відправився на гастролі в Словенію. ВІДЕО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківський драмтеатр відправився на гастролі в Словенію. ВІДЕО

Автор: Олег Мамчур
09/04/2025 15:55
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Команда Франківського драмтеатру вирушила на гастролі з виставою «1975» у рідне місто режисера Томі Янежича, Нову Горицю.

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Про це пише Правда з посиланням на пресслужбу театру.

Постановка є частиною театральної додекалогії, тобто циклу з дванадцяти вистав, що охоплюють період з 1972 по 1983 роки, в рамках проекту Destin(y)ation, в якому беруть участь театри з декількох країн, створеному спеціально для програми «Культурна столиця Європи GO25!».