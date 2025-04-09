ІФНТУНГ на своїй території встановив дві сонячні електростанції

На території Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу встановили дві сучасні сонячні електростанції потужністю 36 та 60 кВт.

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Пише Правда.іф з посиланням на пресслужбу вишу

Окрім енергетичних переваг, ці об’єкти мають важливе навчальне й наукове значення. Гібридна та мережева сонячні електростанції виконують роль діючих лабораторій, у яких науковці можуть здійснювати дослідження, зокрема аналізувати ефективність роботи гібридних та мережевих систем, а майбутні фахівці з відновлювальної енергетики отримають неоціненний практичний досвід.

Для студентів освітньої програми «Відновлювана енергетика» це — унікальна можливість здобути практичні навички роботи з сучасним обладнанням, брати участь у дослідженнях та готуватись до викликів реального ринку праці. Під керівництвом викладачів студенти матимуть змогу проводити дослідження, вимірювати ефективність установок і долучатися до реальних технологічних процесів.

“Цей приклад співпраці університету, держави й бізнесу демонструє, наскільки важливою є партнерська підтримка у трансформації закладів вищої освіти, і особливо для нашого університету, який впевнено реалізує свою стратегію «зеленого переходу». МОН та ДТЕК Нафтогаз не просто надали фінансування — вони інвестували у розвиток української науки та підготовку нової генерації фахівців для зеленої економіки”, – йдеться у повідомленні.

У сучасних умовах трансформації енергетики такі ініціативи є просто необхідними. Завдяки партнерській співпраці ІФНТУНГ не лише навчає майбутніх фахівців у сфері зеленої енергетики, а й сам стає прикладом сталої енергетичної модернізації.