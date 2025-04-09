У Вашингтоні викладач з Франківська взяв участь у зустрічі щодо енергетики та відбудови України

Днями, в рамках програми IVLP, у Вашингтоні було проведено зустрічі із профільними організаціями, які напряму займаються питаннями енергетики та відбудови України. Серед учасників заходу – шестеро українців з Університету Короля Данила, Київського, Харківського політехнічного інституту, Полтавського політехнічного університету, Вінницького національного технічного університету та Київської школи енергетичної політики, інформує Правда.іф.
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Івано-Франківський заклад вищої освіти представив старший викладач кафедри архітектури та будівництва Університету Короля Данила Назарій Сорока.
Програма зустрічей була дуже насиченою і включала зустрічі з представниками наступних організацій:
– Ukraine Tiger Team Lead, Bureau of Energy Resources (ENR) щодо лідерства США в енергетичних технологіях і сприянні енергетичній безпеці в Сполучених Штатах і в усьому світі;
– Міжнародного податково-інвестиційного центру щодо енергетичної політики США за адміністрації Трампа та світового енергетичного ландшафту;
– Торгової палати США щодо енергетичної безпеки та розвитку;
– Енергетичної асоціації США, обговорюючи можливості та виклики для енергетичного сектору у 2025 році;
– Федеральної комісії з регулювання енергетики, розглянувши функціонування енергетичного ринку США.
Програма International Visitor Leadership Program (IVLP) – це головна програма професійного обміну Державного департаменту США. Завдяки короткостроковим візитам до Сполучених Штатів іноземні лідери в різних сферах знайомляться з цією країною з перших вуст і розвивають тривалі стосунки зі своїми американськими колегами. Професійні зустрічі відображають професійні інтереси учасників і підтримують зовнішньополітичні цілі Сполучених Штатів.
Щороку близько 5000 міжнародних відвідувачів приїжджають до США за програмою International Visitor Leadership Program (IVLP). Понад 200 000 міжнародних відвідувачів спілкувалися з американцями через IVLP, у тому числі понад 500 діючих або колишніх глав держав або урядів.