У Вашингтоні викладач з Франківська взяв участь у зустрічі щодо енергетики та відбудови України

Днями, в рамках програми IVLP, у Вашингтоні було проведено зустрічі із профільними організаціями, які напряму займаються питаннями енергетики та відбудови України. Серед учасників заходу – шестеро українців з Університету Короля Данила, Київського, Харківського політехнічного інституту, Полтавського політехнічного університету, Вінницького національного технічного університету та Київської школи енергетичної політики, інформує Правда.іф.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Івано-Франківський заклад вищої освіти представив старший викладач кафедри архітектури та будівництва Університету Короля Данила Назарій Сорока.

Програма зустрічей була дуже насиченою і включала зустрічі з представниками наступних організацій:

– Ukraine Tiger Team Lead, Bureau of Energy Resources (ENR) щодо лідерства США в енергетичних технологіях і сприянні енергетичній безпеці в Сполучених Штатах і в усьому світі;

– Міжнародного податково-інвестиційного центру щодо енергетичної політики США за адміністрації Трампа та світового енергетичного ландшафту;

– Торгової палати США щодо енергетичної безпеки та розвитку;

– Енергетичної асоціації США, обговорюючи можливості та виклики для енергетичного сектору у 2025 році;

– Федеральної комісії з регулювання енергетики, розглянувши функціонування енергетичного ринку США.

Програма International Visitor Leadership Program (IVLP) – це головна програма професійного обміну Державного департаменту США. Завдяки короткостроковим візитам до Сполучених Штатів іноземні лідери в різних сферах знайомляться з цією країною з перших вуст і розвивають тривалі стосунки зі своїми американськими колегами. Професійні зустрічі відображають професійні інтереси учасників і підтримують зовнішньополітичні цілі Сполучених Штатів.

Щороку близько 5000 міжнародних відвідувачів приїжджають до США за програмою International Visitor Leadership Program (IVLP). Понад 200 000 міжнародних відвідувачів спілкувалися з американцями через IVLP, у тому числі понад 500 діючих або колишніх глав держав або урядів.