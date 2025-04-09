Росія готує новий наступ: військовий назвав міста, на які підуть окупанти

У ворога не вистачає сил для масштабних наступальних операцій Російські окупаційні війська на полі бою мають намір зосередитися на спробі окупації всієї Донецької області. Найгарячішим може стати Лиманський напрямок. Росіяни готують поповнення і накопичують резерви. Як інформує «Главком», про це заявив військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов в інтерв’ю «Новости.Live».

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

«Гаряче стане там, де було трохи тихіше. Це Лиманський напрямок. Це дуже по карті хороший (для РФ, – ред.) сценарій для того, щоб обрізати логістику всьому донецькому угрупованню. Тому що брати головну агломерацію Донецької області – Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов’янськ – із півдня у цьому порядку на північ – це 10 років. А перерізати логістику на Харків – це б їм дало великі козирі», – пояснив Сазонов.

Москва досі прагне про окупацію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Утім, армія РФ не має сил для масштабного наступу одразу на декількох ділянках фронту, як було 2024-го.

«Їм бракує ресурсів, щоб одночасно тиснути на Покровськ, Костянтинівку, Куп’янськ», – каже Сазонов і додав, що російським силам бракує піхоти. Зокрема, штурмовиків.

Раніще британська розвідка оцінила темпи наступу РФ на Україну. Просування російської армії в Україні з початку 2025 року сповільнювалось, а територіальні здобутки зменшились.

Також повідомляється, що наприкінці березня росіяни збільшили кількість наземних атак, кількість яких падала протягом місяця, але вони «не призвели до збільшення темпів просування».

До слова, Британська розвідка зазначила, що удар Сил оборони по військовій базі в Енгельсі став найуспішнішим у 2025 році.

Нагадаємо Росія готує новий наступ: у Третій штурмовій назвали дату