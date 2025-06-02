Франківський спортсмен посів шосте місце на чемпіонаті світу з бодібілдингу

Франківець Володимир Стецій став учасником чемпіонату світу з бодібілдингу WABBA 2025 та здобув шосте місце.
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Про це спортсмен повідомив у Facebook, передає Правда.іф.
“Мій дебют на міжнародній сцені відбувся, я став учасником чемпіонату світу з бодібілдингу WABBA 2025 та зайняв 6 місце. Це не той результат, яким можна пишатися, але я все таки здійснив свою давню мрію та вийшов на міжнародну арену, підготувавшись самостійно за 3,5 місяців, отримав неоціненний досвід на майбутнє”,- ділиться Володимир.