Франківський спортсмен посів шосте місце на чемпіонаті світу з бодібілдингу

Франківець Володимир Стецій став учасником чемпіонату світу з бодібілдингу WABBA 2025 та здобув шосте місце.

Про це спортсмен повідомив у Facebook, передає Правда.іф.

“Мій дебют на міжнародній сцені відбувся, я став учасником чемпіонату світу з бодібілдингу WABBA 2025 та зайняв 6 місце. Це не той результат, яким можна пишатися, але я все таки здійснив свою давню мрію та вийшов на міжнародну арену, підготувавшись самостійно за 3,5 місяців, отримав неоціненний досвід на майбутнє”,- ділиться Володимир.