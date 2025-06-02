ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківський спортсмен посів шосте місце на чемпіонаті світу з бодібілдингу

Автор: Оксана Марушкевич
02/06/2025 13:31
-Реклама
-Реклама
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Франківець Володимир Стецій став учасником чемпіонату світу з бодібілдингу WABBA 2025 та здобув шосте місце.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це спортсмен повідомив у Facebook, передає Правда.іф.

“Мій дебют на міжнародній сцені відбувся, я став учасником чемпіонату світу з бодібілдингу WABBA 2025 та зайняв 6 місце. Це не той результат, яким можна пишатися, але я все таки здійснив свою давню мрію та вийшов на міжнародну арену, підготувавшись самостійно за 3,5 місяців, отримав неоціненний досвід на майбутнє”,- ділиться Володимир.