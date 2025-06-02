Адвокату з Івано-Франківщини повідомили підозру у підбурюванні до підкупу судді

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області повідомили адвокату підозру у підбурюванні клієнта до надання неправомірної вигоди судді районного суду області.

Правоохоронці викрили адвоката, який запропонував клієнту вирішити судову справу через підкуп судді одного з районних судів Івано-Франківської області. Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції оголосили підозру представнику адвокатури, пишуть Версії.

Матеріали досудового розслідування свідчать, що підозрюваний звернувся до громадянина з пропозицією врегулювати питання щодо припинення провадження в адміністративній справі. Провадження було розпочате через відмову особи, яка керувала транспортним засобом, пройти медичний огляд для встановлення стану алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Адвокат запропонував громадянину сплатити полторі тисячі доларів США для передачі коштів судді як неправомірної вигоди за прийняття рішення на користь клієнта. Представник адвокатури стверджував, що ці кошти мають бути спрямовані безпосередньо до судді для забезпечення позитивного результату справи.

Слідчі органи встановили, що адвокат не планував передавати отримані від клієнта кошти судді, а мав намір використати їх для власних потреб. Таким чином, підозрюваний одночасно намагався схилити клієнта до корупційного правопорушення та обманути його щодо справжнього призначення коштів.

Дії підозрюваного адвоката правоохоронці кваліфікували за частиною другою статті 15 (готування до злочину), частиною четвертою статті 27 (підбурювання до злочину), частиною третьою статті 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та частиною третьою статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Розслідування справи триває, правоохоронці з’ясовують всі обставини інциденту та перевіряють можливість вчинення підозрюваним аналогічних правопорушень у минулому.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.